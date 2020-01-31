"يساوي زوار 3 أيام".. 580 ألف زاروا معرض الكتاب الجمعة

كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، إن عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الجمعة بلغ 580 ألف زائر.

وأضاف الحاج علي، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن اليوم هو أكثر الأيام ازدحامًا منذ افتتاح المعرض، مضيفًا أنه يساوي زوار المعرض في 3 أيام من الأيام العادية.

يذكر أن فعاليات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تستمر حتى 4 فبراير المقبل، تحت عنوان "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع"، وتحل السنغال ضيف شرف هذه الدورة، وجرى اختيار العالم المصري الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض هذا العام.