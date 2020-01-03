نيفين محمود رئيسًا لدار الكتب.. وهشام عزمي أمينًا للأعلى للثقافة

كتب – محمد عاطف:

أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أمس الخميس، قرارا بتعيين الدكتورة نيفين محمود، رئيسا لدار الكتب والوثائق القومية، خلفا للدكتور هشام عزمي، الذي تولى أمانة المجلس الأعلى للثقافة.

وفور صدور القرار أمس، ذهب الدكتور هشام عزمي إلى دار الكتب الوثائق، لوداع العاملين بالدار بعد فترة دامت أكثر من عام، وإنهاء كافة المتعلقات الخاصة به.

ونيفين محمود، أستاذ مساعد في قسم الوثائق بكلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، ورئيسة قسم الوثائق والمكتبات بالكلية، وتم تكليفها بأعمال رئيس الإدارة المركزية لدار الوثائق القومية، خلفًا للدكتور عبدالواحد النبوي، بقرار أصدره الكاتب حلمي النمنم، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية الأسبق، حمل رقم 140 بتاريخ 10 مارس 2015، ومن وقتها مازالت تتولى المنصب نفسه ويتم التجديد لها بقرار سنوي من وزير الثقافة.​

يأتي ذلك تأكيدًا لما نشره مصراوي أواخر الشهر الماضي، بشأن اعتزام وزيرة الثقافة تعيين نيفين محمود، رئيسا لدار الكتب، وهشام عزمي، أمينًا للمجلس الأعلى للثقافة.

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مصادر: وزيرة الثقافة تعتزم انتداب نيفين محمود لرئاسة "دار الوثائق"