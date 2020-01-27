عروض فرقة النوبة الاستعراضية وفرق وزارة التعليم تزين معرض الكتاب

القاهرة- أ ش أ:

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51، اليوم الإثنين، العديد من الفعاليات الفنية، بدأت بفقرات متنوعة شملت أغان وموسيقى واستعراضات وأشعارًا نظمتها جمعية القبائل العربية وفرقة النوبة الاستعراضية، وأعدتها أحلام أبو نوارة وقدم لها أبو الفتوح البرعصي.

وبدأت هذه الفقرات بالمطرب النوبي كرم ميراد الذي قدم أغنية "نعناع الجنينة "، التي كان مهرجان فني دولي تونسي قد كرمه عند غنائه لها وحصل على جائزة عالمية كانت وقتئذ الأولى لمصري منذ 20 سنة، كما قدم أغنية من تأليفه وألحانه بعنوان "خبيز أمي".

كما قدمت فرقة النوبة الاستعراضية عروضًا راقصة على إيقاعات أغنيات من التراث النوبي هي "عديلة" و"الشمندورة" و"كشكش"، علاوة على استعراضات أخرى بعزف موسيقي للفنان كرم ميراد مع صوت المطرب صبحي النعام.

في السياق ذاته، واصلت فرق المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم عروضها اليوم، بعرض مدرسة دار التربية الرسمية للغات بمحافظة المنوفية المكون من كورال يضم 16 طفلاً وطفلة قدموا 6 أغان متنوعة ما بين الفكاهية والوطنية.