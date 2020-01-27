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الأسطورة كريم عبد الجبار ينعي مواطنه كوبي براينت

02:26 ص الإثنين 27 يناير 2020
الأسطورة كريم عبد الجبار ينعي مواطنه كوبي براينت

كوبي براينت

واشنطن - (د ب أ):

نعى أسطورة كرة السلة الأمريكي السابق كريم عبد الجبار مواطنه نجم اللعبة السابق كوبي براينت الذي لقي حتفه مساء الأحد في تحطم مروحية بالقرب من لوس أنجلوس بالولايات المتحدة.

ويتصدر عبد الجبار قائمة أكثر اللاعبين إحرازا للنقاط في تاريخ مشاركاته بمباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين فيما يحتل براينت المركز الرابع في نفس القائمة.

وقال عبد الجبار ، في مقطع فيديو مقتضب ، : "أود أن أبعث لعائلة كوبي بخالص أسفي ومواساتي. دعواتي وكل حواسي معكم".

ووصف عبد الجبار مواطنه برايانت بأنه "رجل عائلي رائع.. ورياضي هائل وزعيم في الكثير من الأمور."

وأضاف "ألهم برايانت جيلا كاملا من الرياضيين الشباب" كما أشار لذكريات المباراة التي سجل فيها برايانت 81 نقطة في عام 2006 .

وقال عبد الجبار : "أرقد في سلام أيها الشاب. هذه خسارة لا يمكننا استيعابها".

كوبي براينت كريم عبد الجبار لوس أنجلوس أمريكا تحطم مروحية

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