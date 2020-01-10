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"الأوقاف": لم نُعلن عن وظائف جديدة.. واحذروا الأخبار المغلوطة

11:07 ص الجمعة 10 يناير 2020
"الأوقاف": لم نُعلن عن وظائف جديدة.. واحذروا الأخبار المغلوطة

وزارة الأوقاف

كتب - محمد غايات:​

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إعلان وزارة الأوقاف عن وظائف جديدة بها.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للإعلان عن فتح باب التعيينات لوظائف جديدة في الوقت الحالي، وأن الإعلان عن أي وظائف جديدة بالوزارة يتم رسميًا عبر الطرق المقررة قانونًا لإعلان شغل الوظائف الحكومية، وأنه لا يتم التعيين إلا بإجراء مسابقات واختبارات للمتقدمين لتلك الوظائف.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم مركز معلومات الوزارة (23931216 /02).

وزارة الأوقاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مواقع التواصل الاجتماعي وظائف جديدة

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