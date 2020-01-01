بتكلفة 200 مليون جنيه.. "الري": الانتهاء من تطوير بحيرة المنزلة 30 يونيو

كتب - أحمد مسعد:

قال المهندس عاشور عبدالكريم، رئيس هيئة حماية الشواطئ بوزارة الري، إن الهيئة تنفذ مشروعين لتطوير بحيرة المنزلة، الأول خاص بتطوير مثلث الديبة، وهو عبارة عن قناة يبلغ عرضها 40 متر بتكلفة تصل إلى 101 مليون جنيه، موضحا أنه من المقرر الانتهاء منه في 30 يونيو المقبل، بعد إنجاز حوالي 70%.

وأضاف "عبدالكريم"، لمصراوى، أن المشروع الثاني في بحيرة المنزلة، هو تطهير كل من بوغازي "الجميل1" و "الجميل 2"، بالإضافة لعمل 2 لسان بحري لكل بوغاز للتقليل من الترسيب وتغذية بحيرة المنزلة بكميات كبيرة ومتجددة، وتصل التكلفة حوالي 100 مليون جنيه.

وأوضح أنه تم إنجاز حوالي 80% من مشروع بوغاز "الجميل 1"، أما مشروع بوغاز "الجميل2"، فقد تم البدء فيه من شهر فقط وتم إنجاز حوالي 35% من المشروع، مشيرًا إلى أنه من المقرر أيضا الانتهاء من هذه المشاريع في 30 يونيو المقبل، بالإضافة إلى الانتهاء من عمليات تطهير 3 قنوات هم "الصفارة والرطمة والبط"، للعمل على تجديد وزيادة سرعة توصيل المياه إلى بحيرة المنزلة.

وتابع :"تم إنجاز أعمال عاجلة لشرق حائط عزبة البرج بلغت تكلفتها 5 ملايين جنيه تم تنفيذهم في شهرين والانتهاء منهم قبل "نوة الشتاء"، بطول يصل إلى 400 متر".

ولفت إلى أن هناك دراسة للقيام بأعمال حماية لـ12 كيلومتر طولي في شرق عزبة البرج لحماية مساحة من البحيرة تبلغ أكثر من 4800 فدان، ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية لهذا الحائط البحري حوالي 2 مليار جنيه، يتم إنجازه على مجموعة من المراحل، ومن المقرر أن يتم تنفيذه في مدة زمنية تستغرق 3 سنوات وسيتم طرح أول مرحلة من المشروع بعد شهرين.