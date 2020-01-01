وزير الإسكان: الحدائق المركزية بالعاصمة الجديدة بطول 10 كم وبمساحة ألف فدان

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الثاني مع شركات المقاولات المُنفذة لمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"، لمتابعة معدلات التنفيذ، بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بخلاف الزيارات الميدانية التي تتم بالمشروع.

وشدد وزير الإسكان على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع في الوقت المُحدد، بأعلى جودة، واستخدام أفضل الخامات وأجودها، وزيادة أعداد العمال والمعدات بمواقع العمل، قائلاً: "يجب أن نعمل معا لإنجاز هذا المشروع الهام في الموعد المحدد".

وأكد الجزار، أن مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، محل اهتمام ومتابعة من القيادة السياسية، وهو من أهم المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة، ومن أهم العلامات المميزة بها، بجانب مشروع منطقة الأعمال المركزية، وسيساهم في خلق بيئة جديدة، وطريقة جديدة للحياة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين على أعلى مستوى، وسيضفي قيمة كبيرة على المناطق المحيطة به، حيث إنه ولأول مرة بمصر يتم تنفيذ حدائق بهذا الحجم.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم تشكيل مجموعة عمل متكاملة للإشراف على تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية، وغيرها من أجل تذليل وحل جميع العقبات، ودفع معدلات الإنجاز، موضحا أنه سيتم عقد اجتماع شهري لمتابعة تقدم الأعمال بهذا المشروع الهام.

وأشار الجزار، إلى أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، ما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وهي حدائق تحترم الطبيعة الطبوغرافية للمكان، وتتناغم مع النظام البيئى العام، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.​