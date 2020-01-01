كورال الأزهر" يؤدي فقرات إنشادية بالندوة التثقيفية الثانية للأزهر والقوات المسلحة

كتب - محمود مصطفى:

أدى فريق " كورال الأزهر" الذي يضم طلابا من معهد العلوم الإسلامية، بعض فقرات الإنشاد الديني، في الندوة التثقيفية الثانية التي عقدت الأربعاء، بالتعاون بين الأزهر والقوات المسلحة، بمركز المؤتمرات بمدينة نصر.

وأنشد فريق كورال الأزهر"ربنا يا ربنا- أيها المختار فينا - قمر سيدنا النبي -الله على نور رسول الله"، وبعض الابتهالات منها " أيام النصر جاءت مرحباً، وحازت الفقرة على إعجاب الحضور، الذين تفاعلوا معهم بالتصفيق.

ويحضر الندوة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، واللواء وليد حمودة قائد قوات الدفاع الشعبي، والشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وعدد كبير من وعاظ وواعظات الأزهر، وقيادات الهيئة العامة لتعليم الكبار ووزارة التربية والتعليم والأكاديمية المهنية لتدريب المعلمين.

وتأتي الندوة في ضوء البرنامج التنسيقي بين الأزهر وقيادة قوات الدفاع الشعبي، بشأن توعية المجتمع المدني بالجهود التي تقوم بها الدولة في مختلف المجالات لتنمية روح الانتماء والولاء للوطن.