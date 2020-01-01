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اليوم.. صرف مقررات السلع التموينية المدعمة عن شهر يناير

01:30 ص الأربعاء 01 يناير 2020
اليوم.. صرف مقررات السلع التموينية المدعمة عن شهر يناير

أرشيفية

كتب- محمد سامي:

تبدأ شركات الجملة التابعة لوزارة التموين، اليوم الأربعاء، صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يناير المقبل، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، توافر السلع الأساسية وأرصدتها الاستراتيجية، حيث بلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر 6 أشهر، والزيت 4 أشهر، القمح 5 أشهر، والأرز 3 أشهر، فضلاً عن اللحوم والدواجن المجمدة بواقع 3 أشهر.

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