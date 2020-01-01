الأزهر ينظم ندوة تثقيفية لتوعية المجتمع بجهود الدولة
02:00 ص الأربعاء 01 يناير 2020
كتب- محمد عبدالناصر:
ينظم الأزهر الشريف، ندوة تثقيفية مشتركة لتوعية المجتمع المدني بالجهود التي تقوم بها الدولة في مختلف المجالات لتنمية روح الانتماء والولاء للوطن، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر.
يأتي ذلك في إطار التعاون بين الأزهر الشريف والقوات المسلحة وفي ضوء البرنامج التنسيقي بين الأزهر الشريف و"قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري".
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