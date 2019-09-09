وزير الشباب يرأس لجنة تقييم مرشحي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

القاهرة- مصراوي:

شارك وزير الشباب والرياضة، في رئاسة إحدى لجان تقييم المرشحين للانضمام للأكاديمية الوطنية للتدريب، تلبية لدعوة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب

قال وزير الشباب والرياضة، إن البرنامج يأتي تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية بتأهيل العاملين بالجهاز الإداري في الدولة، مشيرا إلى أن الشباب هم أساس ومحور وشريك في وضع ومراجعة وتنفيذ الاستراتيجيات لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، لافتًا إلى أن الاستثمار في الشباب وتمكينهم أحد أولويات القيادة السياسية منذ تولى مسئولية الوطن.

أشاد الوزير بالتجربة التي تقوم بها الأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل الكوادر الحكومية وتدريبها للمرحلة المقبلة من خلال البرامج التي تقدمها ومنها البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، والتي ستساهم بشكل كبير في تحسين أداء الجهاز الحكومي على كافة الأصعدة.

واستمع الوزير لشرح تفصيلي عن طريقة التسجيل في البرنامج وكيفية اختيار المرشحين وأهداف البرنامج وطرق التقييم المختلفة للمرشحين وبرامج التدريب للطلاب داخل الأكاديمية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب أن البرنامج يهدف إلى إكساب العاملين بالجهاز الإداري للدولة العديد من الخبرات ومهارات البحث والتعلم، وفهم وتطبيق أحدث النظريات الإدارية والاحترافية، والتعرف على النظم السياسية والقواعد الحاكمة للعمل السياسي والحكومي، وتأهيل الملتحقين بالبرنامج من كوادر الصف الثاني بحصولهم على التدريب الكافي لتوليهم مناصب قيادية في المستقبل.

الجدير بالذكر أن آلية القبول للبرنامج هي أن يجتاز المتقدم عدة مراحل وهي: "تقييم استمارات المتقدمين، اختبارات اللغة العربية والثقافة العامة، اختبار السمات الشخصية، المقابلة الشخصية".