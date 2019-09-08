رئيس إيرباص: مصر للطيران ـول مشغل للطراز الجديد في الشرق الأوسط وأفريقيا

كتب- طه عبيد:

قال فؤاد عطار رئيس طائرات إيرباص في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، إن شركة مصر للطيران أول ناقل يقوم بتشغيل طراز ايرباص A220-300، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمشغّل السادس لها على الصعيد العالمي.

وأضاف : تعتبر مصر من أوائل الدول التي اعتمدت النقل الجوي في العالم، فقد تأسست بها أول شركة طيران وطنية وهي مصر للطيران في سنة 1932 وبذلك أصبحت مصر صاحبة أول ناقلة جوية في المنطقة العربية والشرق الأوسط وسابع شركة طيران ناقلة على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقيم بصالة ٤ بمطار القاهرة الدولي لتسلم الطائرة الجديدة من إيرباص إلى شركة مصر للطيران بحضور السفيرين الفرنسي والكندي بالقاهرة وقيادات الطيران المدني.

وأوضح أن هناك خطة طموحة لتحديث أسطول مصر للطيران بإضافة 12 طائرة من طراز A220-300، بالإضافة إلى 15 طائرة من طراز A320 neo، سيتم تسليمها لاحقاً خلال الأعوام المقبلة، ليصبح هذين الطرازين ركيزة أساسية في إطار استراتيجية "مصر للطيران" للعام 2025 التي تهدف لتحسين وتطوير جميع الطائرات ضمن أسطولها.

وأشار العطار إلى أن الطائرة التي يتم تسليمها بمطار القاهرة، والتي تعتبر من أفضل الطائرات وأكثرها تقدماً على الصعيد التكنولوجي، والأفضل من كفاءة استهلاك الوقود، والأكثر راحة بين طائرات ذات الممر الواحد المماثلة لحجمها في السوق.​