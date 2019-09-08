السفير الأمريكي بالقاهرة: ملتزمون بالشراكة مع الآثار للحفاظ على التراث الإنساني

كتب- محمد عاطف:

قال توماس جولدبرجر، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة: "إن الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتنا مع وزارة الآثار للحفاظ على التراث الثقافي لمصر".

وقال جولدبرجر في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح مقبرتي لاثنين من النبلاء في منطقة ذراع ابو النجا بالأقصر: "تسهم مثل هذه البرامج في خلق فرص عمل دائمة وتحقيق الازدهار لمصر".

وأكمل: منذ عام 1995، قدم الشعب الأمريكي ، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكثر من 100 مليون دولار لترميم والحفاظ على الآثار والكنوز التي تمتد عبر تاريخ مصر الطويل، من العصور الفرعونية وحتى أواخر العهد العثماني.

وواصل: تساعد برامج الترميم والتدريب التي تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على ضمان قدرة مصر على الاستفادة من دور قطاع السياحة كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل.

وقد رافق توماس جولدبرجر القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة كل من وزير الآثار، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، في حضور الاحتفالية التي أقيمت لتشهد استكمال أنشطة الترميم والتدريب في تلك المواقع الأثرية، وللتأكيد على مدى التزام الولايات المتحدة بدعم إحياء التراث الثقافي لمصر في جميع أنحاء الجمهورية.​