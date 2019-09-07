جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 243 قرص ترامادول

القاهرة- أ ش أ:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة سامي صبحي، محاولة تهريب 243 قرصا مخدرا.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم السبت، إنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من ألمانيا، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 243 قرص ترامادول، مشيرا إلى أن جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.​