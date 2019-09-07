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    بعد تعميمها.. كيف رأى الشارع تطبيق الـ"GPS" على أتوبيسات النقل العام- فيديو

    01:12 م السبت 07 سبتمبر 2019
    بعد تعميمها.. كيف رأى الشارع تطبيق الـ"GPS" على أتوبيسات النقل العام- فيديو

    أتوبيسات النقل العام

    كتب- محمد نصار:

    تقرير: أسماء يسري وعمر هشام:

    بدأت هيئة النقل العام بالقاهرة في تركيب منظومة التتبع الإلكتروني "GPS" في مختلف الأتوبيسات من أجل التحكم في منظومة تشغيل الأتوبيسات ومنع التلاعب أو استخدام الأتوبيسات في غير أغراضها الرسمية.

    وقال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إنه سيتم تطبيق منظومة التتبع الإلكتروني على 1000 أتوبيس من أتوبيسات الهيئة كمرحلة أولى على أن يعقبها تعميم المنظومة على باقي أسطول الهيئة.

    ويستعرض "مصراوي" آراء المواطنين على توجه الهيئة لتطبيق منظومة التتبع الإلكتروني "GPS" في أسطول هيئة النقل العام، في التقرير التالي:

    أتوبيسات النقل العام تطبيق GPS منظومة التتبع الإلكتروني اللواء رزق علي

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