عمره 12 ساعة.. أول صور لهلال شهر ذي القعدة 1445 هـ

كتب- محمد أبو بكر:

نشر مركز الفلك الدولي، صورة لهلال شهر ذي القعدة 1445 هـ، قبل استطلاع هلال الشهر الــ 11 من العام الهجري.

وقال "الفلك الدولي"، في منشور له عبر موقع "إكس"، إن هلال شهر ذي القعدة 1445 هـ كما تم تصويره يوم الأربعاء 8 مايو 2024م، من أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي.

وأضاف "المركز"، أنه تم تصوير هلال شهر ذي القعدة 1445 هـ الساعة 18:40 بتوقيت الإمارات.

وأوضح مركز الفلك الدولي، أن بعد القمر عن الشمس 6.2 درجة، وعمر القمر السطحي 12 ساعة و39 دقيقة.

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