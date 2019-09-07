الجريدة الرسمية تنشر قرار بدء الدراسة بالمعهد العالي للعلوم الصحية بسوهاج
01:09 م السبت 07 سبتمبر 2019
كتب ـ يوسف عفيفي:
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم السبت، قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن بدء الدراسة بالمعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج التابع للجمعية الخيرية لتنمية الموارد البشرية للعام الدراسي 2019 ـ 2020، على أن يطبق المعهد الخطط والمناهج الدراسية العتمدة من لجنة قطاع معاهد العلوم الصحية المساعدة.
وجاء نص القرار كالتالي:
المعهد العالي للعلوم الصحية وزير التعليم العالي الجمعية الخيرية لتنمية الموارد البشرية معاهد العلوم الصحية المناهج الدراسية
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