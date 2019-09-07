للجهات المختصة.. هيئة الأرصاد تصدر بيانا تحذيريا غدًا

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة ستصدر بيانا تحذيرا غدا الأحد يتعلق بسقوط الأمطار والسيول على المناطق الجبلية القريبة من مخرات السيول.

وأضاف عبدالعال لمصراوي، أن البيان التحذيري سيوجه إلى الجهات المختصة والمحاطة بالمناطق القريبة من مخرات السيول بهدف التذكرة والاستعداد لبداية فصل الخريف يوم 21 سبتمبر الجاري، من خلال تطهير مخرات السيول وجرى مياه الأمطار.

وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس خلال الأسبوعين المقبلين تتميز بالاستقرار في الأحوال الجوية.​