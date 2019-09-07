التنمية المحلية: لجنة ثلاثية للمرور على مواقع المرحلة الأولى لمنظومة النظافة الجديدة

كتب- محمد نصار:

عقد وزير التنمية المحلية، اجتماعًا بمقر الوزارة مع وزيرة البيئة والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بحصور قيادات الوزارتين والهيئة.

وبحث الاجتماع متابعة موقف الخطة التنفيذية لمنظومة النظافة الجديدة بالمحافظات خلال العام الأول (2019 - 2020)، والذي يتضمن إنشاء حوالي 23 محطة وسيطة وثابتة ومتحركة في 11 محافظة و34 خلية دفن صحي آمن في 20 محافظة وإغلاق 35 مقلبًا عشوائيًا في 6 محافظات، حيث تم التأكيد على التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية فيما يخص المنظومة الجديدة للمخلفات.

وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية الإسراع في تنفيذ البرنامج الأول للمنظومة ومتابعة عمليات الإسناد للجهات المعنية بالاضافة إلى قيام المحافظات بتسليم مواقع العمل للهيئة العربية للتصنيع ممهدة لسرعة تنفيذ المخططات المطلوبة.

وقال الوزير، إنه تواصل مع وزير المالية، وجرى الاتفاق على توفير وزارة المالية للمبالغ المطلوبة للهيئة العربية للتصنيع لسرعة تنفيذ واستكمال المخططات المطلوبة منها بالمحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة ستتواصل خلال الأسبوع الجاري مع المحافظات المعنية في المخططات التي سيتم تنفيذها لإزالة أي عوائق أو موانع تم رصدها خلال الفترة الماضية عبر فرق عمل الهيئة العربية للتصنيع.

وشددت وزيرة البيئة، على ضرورة عقد اجتماعات دورية للمتابعة المستمرة للموقف للتنفيذي للمنظومة وإزالة أي معوقات قد تحدث عند التنفيذ، فضلًا عن التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية فيما يخص المنظومة الجديدة للمخلفات والتي أعدها جهاز تنظيم المخلفات.

واتفقت وزيرة البيئة مع وزير التنمية المحلية والفريق عبدالمنعم التراس، على مختلف الإجراءات التنسيقية مع المحافظات لتحديد أماكن ومواعيد التنفيذ والانتهاء من البنية التحتية المخطط لها.

كما تم خلال الاجتماع عرض مخطط تنفيذ المحطات الوسيطة المزمع إقامتها بـ8 محافظات وتبلغ 15 محطة وسيطة ومخطط المحطات المتحركة لـ4 محافظات بواقع 22 محطة.

وأشار الفريق عبدالمنعم التراس، إلى أن الهيئة ستعمل على إزالة أي معوقات أو تحديات رصدتها فرق عمل الهيئة خلال علمها بالمحافظات خلال الفترة الماضية.

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لنقل المخلفات والتراكمات العشوائية بالمحافظات، حيث يجري العمل في 6 محافظات بواقع 35 موقعًا وتم التعاقد مع جميع الشركات المنفذة.

واتفق المجتمعون، على الانتهاء من توريد جميع المعدات الخاصة بالمحطات الثابتة والمتحركة قبل نهاية العام المالي القادم بالإضافة إلى مخطط تنفيذ خلايا الدفن الصحي لـ20 محافظة والبالغ عددها 34 خلية، إلى جانب التأكيد على أهمية تواصل وزارة التنمية المحلية مع المحافظات المخطط تنفيذ خلايا دفن صحي بها لسرعة الانتهاء من الإحداثيات الخاصة بالمواقع المتفق عليها.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة والهيئة العربية للتصنيع للمرور على المواقع التي سيتم تنفيذ مراحل المرحلة الأولى بها في عدد من المحافظات.