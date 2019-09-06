وزير الأوقاف: 3 محاور لاستراتيجية الوزارة الدعوية والثقافية

كتب - محمود مصطفى:

قال وزير الأوقاف، إن استراتيجية الوزارة الدعوية والثقافية في هذه المرحلة تركز على ثلاثة محاور تعطيها أولوية خاصة، وهي تعميق وترسيخ الجوانب الإيمانية التي تقوي صلة العبد بربه وتعظم في نفسه حسن المراقبة لله- عز وجل- في سره وعلنه، أما المحور الثاني هو العمل على ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية والانتماء الوطني وفقه المواطنة والعيش المشترك في نفوس أبناء المجتمع جميعا.

وأضاف الوزير- في بيان اليوم الجمعة- أن المحور الثالث يركز على بناء الدولة الوطنية والحفاظ عليها والعمل على رقيها ونهضتها، وهو ما يتناوله المؤتمر الدولي الثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الجاري الإعداد له تحت عنوان (فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية) والذي سيحضره نحو 300 عالم من مصر ومختلف دول العالم، بمشاركة دولية واسعة وعلى مستوى متميز من أهل العلم والفكر والثقافة وقيادات المؤسسات الدينية الرسمية من مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن هؤلاء العلماء يناقشون أكثر من أربعين بحثا خلال جلسات المؤتمر، التي تعقد على مدار يومين، حيث يبدأ توافد ضيوف المؤتمر على مصر بداية من يوم الخميس المقبل.

كما يتم عقد عدد من اللقاءات التمهيدية والتحضيرية لانعقاد هذا المؤتمر الدولي المهم، وعقد عدد من اللقاءات الثنائية بين وزير الأوقاف والعديد من قيادات المؤسسات الدينية من مختلف دول العالم لتنسيق الجهود في نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف ومحاصرته دوليا، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام، وتحصين النشء والشباب من الفكر المتطرف والجماعات المتطرفة.​