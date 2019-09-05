فرج عامر: تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيًا يقضي على الفساد

كتب- أحمد علي:

أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تأييده للحكومة في إطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيًا، مؤكدا أنها تستهدف تلبية الطلب الحقيقي على تلك الأراضي وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضي الصناعية.

وأكد عامر، في بيان، الخميس، أن تلك الخطوة تتحقق أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية بجانب تخصيص وتسعير الأراضي للمصنعين على نحو مُعلن وشفاف وتنافسي مع استبعاد سماسرة الأراضي والحد من فرص السعي إلى تحقيق ربح ريعي أو بما يسمى "تسقيع" الأراضي.

وأشار إلى أن هذا الاتجاه من الحكومة يقضي على جميع أنواع الفساد والانحراف في ملف تخصيص الأراضي الصناعية.​