"مصر للطيران" توقع بروتوكولا مع "أهل مصر" لعلاج الحروق بالمجان

كتب - طه عبيد:

وقعت شركة مصر للطيران بروتوكول تعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية، بموجبه تقوم الشركة الوطنية بدور الناقل الرسمى للوفود الطبية وخبرات البحث العلمي القادمة إلى مصر ونقل الحالات المصابة في الداخل والخارج للعلاج.

ووقع البروتوكول الطيار أشرف الخولي، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ودكتورة هبه السويدي رئيس مجلس امناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، بحضور الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران لفيف من قيادات الشركة ومؤسسة أهل مصر.

وقال عادل إنه من منطلق المسؤلية المجتمعية تقوم الشركة بتوفير العديد من خدمات السفر والتسهيلات اللازمة لمستشفى أهل مصر والأطباء المتعاقدين معها من جميع أنحاء العالم، ونقل الحالات الحرجة من داخل وخارج مصر للعلاج ، والشركة تحرص على وضع مسئوليتها المجتمعية فى أولويات أجندتها السنوية.

فيما قال الطيار أشرف الخولي رئيس شركة الخطوط الجوية، إن البروتوكول يتضمن تقديم تسهيلات وخدمات سفر لـ4 سنوات لهذه الوفود الطبية، والتبرع لصالح المستشفي من خلال قيام أعضاء برنامج المسافر الدائم EGYPTAIR Plus بالتبرع بأميالهم الإضافية التي يحصلون عليها من خلال سفرهم المستمر على رحلات الشركة لصالح مستشفى أهل مصر لعلاج الحوادث والحروق بالمجان.

من جانبها أعربت الدكتورة هبه السويدي، عن خالص الشكر للدور الذي تقوم به الشركة في دعم أنشطة المؤسسة، لافتة إلى أن ذلك ليس غريبا عليها صاحب الدور الاجتماعى الكبير فى جميع المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية لما لها من تاريخ بارز في دعم العمل الخيري والمجتمعي في كافة المجالات.

وأشارت إلى أن الخطوة ستدفع باقى المؤسسات الكبرى للتفاعل مع قضية الحروق والاستحابة لها، وتوعية المصريين بأهمية مواجهة مخاطر حوادث الحروق.