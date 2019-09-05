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انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق القبول بجامعة الأزهر.. اليوم

06:00 ص الخميس 05 سبتمبر 2019
انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق القبول بجامعة الأزهر.. اليوم

جامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

تنطلق اليوم الخميس المرحلة الثانية لتنسيق القبول بجامعة الأزهر وتستمر حتى الإثنين المقبل.

وأوضح الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، في تصريحات صحفية مساء الأربعاء، أن التسجيل في المرحلة الثانية سيتاح إلكترونيًا من خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية صباح غد.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تستوعب طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية الناجحين في الدور الثاني، الذي تمت اعتماد نتيجته أول أمس الثلاثاء، إضافة إلى الطلاب والطالبات الذين تخلفوا عن التسجيل خلال المرحلة الأولى.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فرج مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أنه سيتم فتح باب تسجيل الرغبات للطلبة الناجحين في الدور الثاني، والذين تخلفوا عن التسجيل في الدور الأول من صباح الخميس إلى مساء الإثنين المقبل، عن طريق الرابط التالي:
جامعة الأزهر تنسيق جامعة الأزهر محمد المحرصاوي بوابة الحكومة الإلكترونية

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