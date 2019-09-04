التضامن: 23 مليون جنيه لتطوير دور الأيتام والمسنين في 10 محافظات

القاهرة- مصراوي:

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي لقاء للمتدربين المتقدمين لخدمة دور الأيتام والمسنين على الاحتياجات التدريبية في 10 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والإسكندرية وسوهاج وقنا وأسيوط وأسوان والأقصر.

واكدت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الإجتماعية في تصريحات صحفية اليوم أنه "وفقا لمشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية جرى تنفيذ برنامج لبناء قدرات مقدمى الرعاية وفقاً للحقيبة التدريبية المعيارية التي صممتها وزارة التضامن بالتعاون مع عدة شركاء، كما جرى تصميم وتنفيذ برنامج متكامل لبناء قدرات القائمين على ادارة دور الأيتام والمسنين لتطبيق آليات الإدارة الحديثة وتفعيل المشاركة المجتمعية.

وأضافت الألفي أن الوزارة ترصد مبلغ 23 مليون جنيه لتطوير دور الأيتام والمسنين حيث سيتم العمل على بناء قدرات الأخصائيين الاجتماعيين في 159 دار مسنين و229 دار أيتام في 10 محافظات مستهدفة.

وأشارت إلى أن اختيار الجمعيات الشريكة جاء وفقاً لمعايير دقيقة تتسم بالشفافية، مشددة على أن الوزارة ستقوم بدورها بالمتابعة الدقيقة وتقييم الأداء من خلال ممثلي المشروع بالوزارة ومديريات التضامن بالمحافظات لتغيير واقع تلك المؤسسات المستهدفة بالتطوير حيث سيتم توزيع 30 متدربا علي الجمعيات الشريكة وهي جمعية فرسيس الخيرية-الغربية، جمعية تنمية المجتمع المحلي بالمفتي-القليوبية، جمعية حوار المستقبل لتنمية الأسرة والمجتمع- الجيزة، جمعية التنمية الإنسانية بسوهاج.

وذكرت أن انعقاد اللقاء يأتى فى إطار تنفيذ الوزارة لمشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية والذي يتضمن عدة محاور منها محور بناء القدرات والذي يهدف إلى تدريب وتوعية وتطوير عمل مقدمي الخدمة من أخصائيين اجتماعيين وأخصائيين نفسيين ومشرفين والذين يعملون داخل دور رعاية الأيتام ودور رعاية المسنين، ومحور الإدارة التنفيذية والذي يهدف إلى تدريب وتوعية وتطوير العاملين في الإدارة التنفيذية داخل دور رعاية الأيتام ودور رعاية المسنين وذلك بهدف تقديم خدمات متكاملة لمتلقي الخدمة وتحقيق المصلحة الفضلي لهم.

كما يعمل التدريب علي رفع كفاءة الجهاز الإدارى بها ومقدمى الرعاية لتطوير وتحسين الممارسات المهنية وخدمات الرعاية المتكاملة، وكيفية تحفيز المشاركة المجتمعية والانخراط المدنى من أجل مناصرة المسنين والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية وتحسين أداء مؤسسات الرعاية الخاصة بهم بالإضافة إلى وتفعيل وتطبيق وثيقة المعايير الخاصة بالأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والسنين وتحسين أداء مؤسسات الرعاية الخاصة بهم.​