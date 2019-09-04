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    أول إجراء لـ"الإعلى للإعلام" بشأن حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي

    03:21 م الأربعاء 04 سبتمبر 2019
    أول إجراء لـ"الإعلى للإعلام" بشأن حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي

    محمد رمضان

    كتب- مصطفى علي:

    قال الدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس أقر لائحة الموارد البشرية الخاصة بالعاملين بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

    وتابع أن المجلس قرر مخاطبة السلطات المعنية بشأن ما تم في حفل محمد مضان بالساحل وكذلك نقابة المهن الموسيقية رغم أنها الشاكي ونظر ما سيأتي من المصنفات الفنية، لبحث ما سيتم اتخاذه.

    وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم: الاجتماع المقبل يناقش ترتيبات تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية للصحف، وكذلك ما يخص الملكية الفكرية وحماية حقوقها.

    محمد رمضان عصام فرج المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الجهاز المركزي للتنظيم والإدار

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