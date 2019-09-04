"النيل الدولية" تكرم بسملة السلاموني بطلة أفريقيا في "الترايثلون الثلاثي"

كتب- مصطفى علي:

كرمت قناة النيل الدولية برئاسة تغريد حسين، البطلة بسملة السلاموني ضيفه برنامج "بتوقيت القاهره" وثمنت جهود فريق العمل لدعوة نماذج مشرفه فخر لكل مصري.

وأشارت رئيس قناة النيل الدولية، إلى أن القناة بدأت سلسلة من اللقاءات الحصرية مع الأبطال من رفعوا اسم مصر عاليا.

وكشفت أن القناة تستضيف قريبا عددًا من أبطال كرة اليد للناشئين أبطال العالم ليتحدثوا عن ما تحقق من إنجاز تاريخي على أيدي الفراعنة.

جدير بالذكر أن بسملة السلاموني حصلت على المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الترايثلون الثلاثي في دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت بالمغرب واستطاعت رفع رصيد مصر إلى 67 ميدالية بينها 22 ذهبية.