"طقس خريفي".. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتحكمة في آخر أيام الصيف

كتب- محمد عبدالناصر:

كشف الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن سمات آخر أيام في فصل الصيف والظواهر الجوية المتوقع حدوثها حتى يوم 20 سبتمر الجاري، ليبدأ فصل الخريف في الـ21 سبتمر.

وقال عبدالعال لـ"مصراوي"، إن الأيام الأخيرة من فصل الصيف تشهد تراجعًا في درجات الحرارة على أغلب المناطق، وتتراوح على القاهرة من 32 وحتى 35 درجة، لكن مع بداية فصل الخريف ستتراجع عن الـ30 درجة، أما السواحل الشمالية درجات الحرارة بها ستتراوح بين 28 وحتى 32 درجة، وفي الصعيد ستتراوح بين 36 وحتى 40 درجة.

وتابع: "نهاية فصل الصيف تشهد تراجعًا في نسب الرطوبة بشكل كبير عن بداية الصيف، فتتراوح على القاهرة بين 50% و65%، و75 على السواحل الشمالية وسواحل البحر الأحمر، وأقل من 50% على مناطق الصعيد"، لافتًا إلى أن الطس هذه الأيام خريفي جميل.

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الظاهرة الجوية الأكثرا ظهورًا في آخر أيام فصل الصيف هي الشبورة المائية، والتي تظهر في الصباح الباكر حتى الساعة التاسعة صباحًا، خاصة في المناطق القريبة من الطرق الزراعية والمسطحات المائية.

وأكد أن فصل الخريف، فصل التقلبات الجوية: "لكننا لن نشهد أي موجات حارة مثل التي حدثت في الصيف".

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