مدبولى يسلم عقود "الإسكان الاجتماعي" ببني سويف الجديدة

بني سويف- أ ش أ:

سلم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له من الوزراء ومحافظ بني سويف، عقود وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي ببني سويف الجديدة لعدد من الأسر المستحقة للوحدات السكنية بالمشروع، ثم تفقد نموذجا لإحدى الوحدات بالمشروع.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة تشغيل الخدمات بجميع مشروعات الإسكان الاجتماعى، موجها بطرحها على القطاع الخاص لتشغيلها، مثل الوحدات الصحية والحضانات، وخلافه.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أوضح أن الوحدات التي تشملها الزيارة اليوم تتضمن 77 عمارة، بإجمالي نحو 1848 وحدة سكنية، فيما تتكون الوحدة من 3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 مترا، وتشطيب كامل.

واستعرض وزير الإسكان مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة بني سويف الجديدة، مشيرا إلى أن المدينة تشهد تنفيذ نحو 5304 وحدات سكنية تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منها 4080 وحدة بمنطقة الـ77 فدانا، و1224 وحدة ضمن مشروع (ابني بيتك) بمرحلتيه.

كما استمع رئيس الوزراء إلى عرض من وزير الإسكان حول إجمالي مشروعات الإسكان بالمحافظة، حيثُ شهدت المرحلة الأولى تنفيذ 3460 وحدة سكنية من جانب الجهاز المركزي للتعمير أمام جامعة النهضة ببني سويف الجديدة، وتم الانتهاء من 2270 وحدة منها، وجارى تنفيذ 190 وحدة.

وأوضح وزير الإسكان أنه يتم تنفيذ 3 آلاف وحدة سكنية من جانب مديريات الإسكان، حيث تم الانتهاء من عدد منها بمراكز (الفشن، وبني سليمان، وبياض العرب، والعلالمة، والواسطى)، أما المرحلة الثانية من مشروعات الإسكان الاجتماعي فتشهد تنفيذ 1800 وحدة سكنية من جانب مديريات الإسكان، تم الانتهاء من 24 وحدة منها في مراكز (بني سويف، وببا، والفشن، وأهناسيا، والواسطى).​