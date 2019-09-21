بالصور.. وزير الإسكان يتفقد شقق "الإسكان الاجتماعي" بمدينة الفيوم الجديدة

تبدا من 866 ألفًا.. خطوات الحصول على قطعة أرض بالمدن الجديدة (تفاصيل

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارته لمحافظة الفيوم، برفقة قيادات الوزارة، بتفقد المشروعات المختلفة بمدينة الفيوم الجديدة.

ووجه الوزير بالاهتمام بالأنشطة الصناعية بالمدينة، ودراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة صناعية، من أجل توفير فرص العمل المختلفة بالمدينة، وزيادة معدلات التسكين بها، كما وجه بتشغيل المباني الخدمية، والتعاون مع القطاع الخاص فى تشغيلها، وتطوير ورفع كفاءة الطريق الرابط مع مدينة الفيوم، من أجل توفير الاتصالية.

ووجه وزير الإسكان بالالتزام بالتصميمات المعمارية المحددة التى يتم تسليمها للفائزين بقطع الأراضى بمختلف أنواعها بالمدينة، وعدم منح التراخيص فى حالة عدم الالتزام بتلك التصميمات.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، تولى الوزارة اهتماما كبيرا بتنمية المدن الجديدة بالصعيد، وتوفير الفرص الاستثمارية بها، موضحاً أن هناك طلبا متزايدا على وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة الفيوم الجديدة فى الفترة الأخيرة، حيث تخطى عدد الحاجزين عدد الوحدات المطروحة فى الإعلان الحادى عشر، وسنوفر لهم وحدات بأماكن أخرى بالمحافظة، وهذا مؤشر جيد على تزايد معدلات التنمية بالمدينة، وزيادة معدل التسكين بها، بما يحقق خطة الدولة فى التوسع العمرانى، وتوفير وحدات سكنية حضارية لمحدودي الدخل.

وجارى الانتهاء من تنفيذ 1656 وحدة سكنية بالمشروع، مشيراً إلى أنه تم تسليم 50 وحدة لمستحقيها، وتم تنفيذ 3 أسواق تجارية، وجارٍ تنفيذ حضانة، ومدرسة تعليم أساسى، ووحدة صحية، لخدمة سكان المشروع.

وأثنى الوزير على أعمال تشطيب واجهات العمارات، وأعمال تنسيق الموقع، ووجه بالاهتمام بجودة أعمال التشطيبات الداخلية، مشيرا إلى أنه يتم إعادة تصميم مشروع الإسكان الاجتماعى، لتوفير الاستخدام المختلط، وفقا لدراسات محددة، لتوفير أنشطة معينة ترتبط بحياة السكان اليومية، بوحدات الدور الأرضي، من أجل توفير حالة من الحياة والحركة الدائمة لخدمة سكان المشروع.