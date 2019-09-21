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الآثار: عرض المومياوات الملكية في القاعة الجديدة بمتحف الحضارة بعد 3 أسابيع

01:56 م السبت 21 سبتمبر 2019
الآثار: عرض المومياوات الملكية في القاعة الجديدة بمتحف الحضارة بعد 3 أسابيع

وزارة الآثار

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور مصطفى إسماعيل رئيس وحدة ترميم المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط إنه سيتم عرض المومياوات الملكية المقرر نقلها من المتحف المصري بالتحرير، لعرضها في قاعة المومياوات الجديدة بمتحف الحضارة، بعد ٣ أسابيع من عملية النقل.

وأضاف إسماعيل -فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أنه عقب نقل المومياوات سيتم إجراء مجموعة من الفحوصات قبل عرضها فى الفاترينات لمعرفة العديد من المعلومات ثم سيتم وضعها داخل وحدة النيتروجين لتعقيمها لمدة ٢١ يوما.

وأوضح أنه سيتم إجراء مراحل الصيانة المؤقتة للمومياوات طبقا لحالة كل منها ثم وضعها في الفاترينات الخاصة بها بقاعة المومياوات الجديدة بالمتحف، مؤكدا أن المتحف يعد مركزا رئيسيا في صيانة المومياوات في الشرق الأوسط .

يذكر أن عدد المومياوات والتوابيت التي سيتم نقلها يبلغ 22 مومياء ملكية و17 تابوتا ملكيا ترجع إلي عصر الأسر 17، و 18، و 19، و20، من بينهم 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات،منها مومياء الملك رمسيس الثاني والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتاري زوجة الملك أحمس.​

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وزارة الآثار المومياوات الملكية المتحف القومي للحضارة الفسطاط

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