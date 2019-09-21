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"الأعلى للإعلام": عقوبات ضد نشر مواد إعلامية لأطفال أثناء محاكمتهم

02:01 م السبت 21 سبتمبر 2019
"الأعلى للإعلام": عقوبات ضد نشر مواد إعلامية لأطفال أثناء محاكمتهم

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام

كتب- مصطفى علي:

حذر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من خلال الموقع الرسمي له من عقوبة نشر مواد إعلامية تحتوي على وجوه أطفال أثناء محاكمتهم جنائيا.

وقال المجلس: إن لائحة الجزاءات المعدة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حددت عقوبة قيام أي وسيلة إعلامية بنشر مادة صحفية أو إعلامية أو إعلانية تحتوى على وجوه أطفال أثناء التحقيق معهم أو أثناء محاكمتهم جنائيًا.

وأضاف المجلس أن المادة 19 من اللائحة نصت على أنه يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني ببث أو نشر مادة صحفية أو إعلامية أو إعلانية تحتوي على وجوه أطفال أثناء التحقيق معهم أو أثناء محاكمتهم جنائيًا مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية: لفت النظر، الالتزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نشر مواد إعلامية عقوبات الأعلي للاعلام

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