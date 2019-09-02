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الهيئة العامة للكتاب تصدر كتابا حديثا عن الهجرة غير المشروعة

03:54 م الإثنين 02 سبتمبر 2019
الهيئة العامة للكتاب تصدر كتابا حديثا عن الهجرة غير المشروعة

الهيئة العامة للكتاب

القاهرة- أ ش أ:

أصدرت الهيئة العامة للكتاب، اليوم الاثنين، في موسوعة الثقافة القانونية التي يشرف عليها المستشار الدكتور خالد القاضي، كتاب بعنوان "الهجرة غير المشروعة" للدكتور نزيه محمد عبد الغني القلاوي.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الاثنين، أن الكتاب يعد دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة حيث تشكل الهجرات غير المشروعة واحدة من المشكلات الأساسية التي تثير قلق قطاع كبير من دول العالم في الوقت الراهن خاصة بعد أن أصبحت إحدى القضايا التي تحظى باهتمام دولي كبير في السنوات الأخيرة، والتي تعد ظاهرة عالمية.

ويناقش الكتاب قرار الدول بمواجهة الهجرة غير المشروعة بالسعي نحو وضع خطط لضمان نجاح كل الجهود المبذولة والتي ستبذل مستقبلا لمكافحة هذه الظاهرة حيث عمدت التشريعات إلى وضع نصوص تجرمها في محاولة للحد منها حيث تنبهت التشريعات لخطورة هذه الظاهرة بمختلف صورها وأشكالها.

وتناولت الدراسة القضية من خلال ثلاثة فصول رئيسية تشمل ماهية الهجرة غير المشروعة وآثارها، ظاهرة الهجرة غير المشروعة والجريمة المنظمة، والتعاون الدولي لمواجهة ظاهرة الهجرة غير المشروعة ، ويسبقهما مقدمة حول محطات هذه الظاهرة وتطورها.

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الهيئة العامة للكتاب الهجرة غير المشروعة

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