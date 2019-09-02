محافظ الجيزة يراجع التجهيزات النهائية للمدارس مع مديري الإدارات التعليمية

الجيزة- أ ش أ:

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الاثنين، لقاء مع مديري عموم الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد والإطلاع على نسب تنفيذ أعمال الصيانة والتجهيزات بالمدارس والوقوف على السلبيات للعمل على حلها في أسرع وقت.

ووجه راشد بوضع حلول عملية لمواجهة الكثافات الطلابية العالية على مستوى المدارس بالمحافظة والاستفادة من كافة الفراغات والمكاتب الإدارية بالمدارس وتحويلها إلى فصول دراسية لاستيعاب أكبر قدر من الطلاب لتقليل أي كثافات داخل الفصول، إضافة إلى استغلال المدارس المجاورة ذات الكثافات الطلابية الأقل وتسكين طلاب بها وتوزيع المدرسين حسب احتياجات المدارس لسد أي عجز.

كما وجه المحافظ مديري الإدارات التعليمية بالتأكد من توافر شروط السلامة الإنشائية والأمان بالمدارس والمنشآت التعليمية قبل بداية العام الدراسى من خلال اللجان المشكلة لمتابعة كل المدارس ونقل جميع الرواكد لأماكن تخزين مؤقتة وآمنة بعيداً عن السرقة والحريق.

وشدد على ضرورة التأكد من تغطية جميع البالوعات وحصر المدارس التي تحتاج إلى رفع كفاءة الصرف الصحي بها وكذا التأكد من سلامة أسوار المدارس والزجاج والنوافذ وأسلاك الكهرباء وضرورة توفير طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بصورة مستمرة.

وكلف المحافظ أيضا بتفعيل خطط الزيارات الميدانية وسرعة الانتهاء من مراجعة التجهيزات المدرسية والمباني ومتابعة نظافتها من الداخل (الأفنية – الفصول الدراسية – الطرقات – حجرات الأنشطة – دورات المياه – الأسوار).

ووجه بالإبلاغ عن أي مشكلة تواجه المدرسة، مؤكداً على مسئولية مديري المدارس عن المحيط الخارجي للمدرسة ، بحيث يتم الإبلاغ الفوري عند وجود بالوعة صرف بدون غطاء أو كابل كهرباء مكشوف أوحالة رصف سيئة بالشارع أو تجمعات للقمامة وإشغالات قد تعوق حركة الطلاب وتهدد سلامتهم حيث يتم التعامل معها على الفور بالتنسيق مع رئيس الحي أو المدينة المختص.

كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمرور على المدارس كلاً في نطاق عمله للتأكد من الانتهاء من كافة أعمال الصيانة الشاملة وذلك بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية، مؤكداً على أهمية المظهر العام للمدارس وحالة النظافة بمحيطها وعدم السماح بكتابة أى عبارات أو إعلانات نهائياً على أسوارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال أي شخص يقوم بلصق إعلانات على أسوار المدارس.

من جانبه، أشار خالد حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إلى أنه تم تكليف مديري العموم بحصر أي احتياجات بالمدارس لسرعة توفيرها سواء بالمشاركات المجتمعية أو من خلال المديرية، لافتا إلى أن أعمال الصيانة تجري بشكل جيد وخلال أيام سوف يتم الانتهاء منها بالكامل بكافة المدارس، إضافة إلى أنه قد تم استلام الكتب الدراسية بنسبة 90% من الوزارة وتم توزيعها على الإدارات التعليمية والمدارس.

حضر الاجتماع السكرتير العام والسكرتير المساعد ورئيس مدينة الجيزة ووكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري عموم الإدارات التعليمية بالمحافظة ورئيس جهاز المتابعة الميدانية.