"قومي حقوق الإنسان" يكرم الأعمال الدرامية الداعمة للمبادئ الحقوقية

كتب- محمد نصار:

يكرم المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق، الأعمال الدرامية الداعمة لمبادئ حقوق الإنسان في احتفاليه تُقام يوم السبت الموافق 7 سبتمبر 2019 بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وأعلن المجلس، في بيان، اليوم الاثنين، أنه سبق وشكل لجنة لهذا الغرض برئاسة جمال فهمي، عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الثقافية، وعضوية كل من المخرجة أنعام محمد علي، والناقد طارق الشناوى، والكاتب كرم النجار، والناقد ماهر زهدي، والناقد رامي عبدالرازق، والكاتبة خيرية البشلاوي.

وقيمت اللجنة 28 عملًا دراميًا تم عرضهم خلال شهر رمضان الماضي من بينهم 3 أعمال رسوم متحركة، واختارت اللجنة المسلسلات التي حققت المعايير التي وضعتها اللجنة.

​ويشارك في الاحتفالية الفنانين أبطال الأعمال الفائزة والمخرجين، والكتاب وصناع الأعمال الدرامية، وكذلك الشخصيات العامة المهتمة بصناعة الدراما، ورؤساء المجالس الوطنية للإعلام، ومديري القنوات الفضائية بالإضافة إلى ممثلين للوزارات والهيئات المعنية والداعمة لحقوق الإنسان وعدد من ممثلين لشركات الإنتاج الدرامي.