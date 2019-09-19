وفد "الخدمات الجوية" يشارك في معرض دبي للفنادق

كتب- طه عبيد:

شاركت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية في معرض دبي الدولي للفنادق، بوفد برئاسة المهندس هشام عبد الحفيظ رئيس الشركة.

ويعتبر معرض دبي للفنادق من أهم واكبر المعارض المتخصصة في الشرق الأوسط اذ يشارك فيه أكثر من 600 شركة وفندق ويرتاده أكثر من 30الف زائر.

قال المهندس هشام عبد الحفيظ، في بيان، اليوم، إن زيارة وفد الشركة في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني بضرورة التفاعل والاحتكاك مع كل المستجدات في مجال تطوير الخدمة الفندقية وخدمة استراحات الدرجة الأولي في المطارات في خطوة فعالة لترويج المنتجات وتقديم الخدمات بأسلوب عرض شيق وجاذب للركاب ، ووفق أحدث التقنيات العالمية ووضع ديكورات واثاثات متطورة في مواقع العلامة التجارية التي تملكها وتديرها الشركة "ايروكافيه" وتماشيا مع حجم التوسعات الحالية والمستقبلية .

وأضاف عبد الحفيظ، أن الزيارة بهدف تحديد وتوفير الاحتياجات اللازمة لتشغيل مواقع العمل والانتاج من العدد والآلات المختلفة، التي يتم عرضها من مختلف دول العالم تحت سقف واحد ، كما حفل المعرض بتواجد أعداد كبيرة من الطهاة المتخصصين في مختلف المطابخ، ونفذوا عروض طهي ومسابقات على أحدث وأهم الأطباق وطرق الخدمة وأساليب التداول .​