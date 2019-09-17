حدث ليلاً| تفاصيل لقاء السيسي ورؤساء المصارف.. ونصيحة من شعبة الذهب للمواطنين

القاهرة- (مصراوي):

شهد ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح، اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

- "ماضون في بناء الدولة".. الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي ورؤساء المصارف العربية

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرادة الشعب المصري ووعيه وتفهمه لضرورة تحمل أعباء خطوات الإصلاح الاقتصادي الجريئة.

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- عمرو أديب يذيع رسالة صوتية لوالدة المقاول محمد علي

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع صوتي لوالدة المقاول محمد علي صاحب مقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا؛ توجه من خلاله رسالة إلى ابنها.

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- بالصور- النائب العام ورئيس مجلس الدولة يؤديان حلف اليمين أمام السيسي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين لكلٍ من المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوي نائبا عاما.

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- شعبة الذهب: تأجيل الشراء مع زيادة الأسعار ليس في صالح المستهلك

قال إيهاب واصف، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة الماضية جاء نتيجة مؤشرات لإمكانية حدوث تحسن في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

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- خبير أمن معلومات: أكثر من 90 % من التغريدات على "تويتر" تنشر من خارج مصر

قال حسن حامد، خبير أمن المعلومات، إن أكثر من 90% من التغريدات التي تنشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر من خارج مصر، في 4 أو 5 دول.

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- حُكم ضد أحمد عز.. تأييد إلزامه بزيادة نفقة "توأم زينة" لـ30 ألف جنيه

أيدت محكمة مستأنف الأسرة بمدينة نصر، الإثنين، الحُكم الصادر بإلزام الفنان أحمد عز بزيادة نفقة طفليه من الفنانة زينة لـ30 ألف جنيه.

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- ياسر رزق: المصالحة مع الإخوان مستحيلة والوقت حان للإصلاح السياسي

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة صحيفة أخبار اليوم، إن المصالحة مع جماعة الإخوان مستحيلة بعد ارتكابهم جرائم قتل وتسميم لعقول الجماهير.

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- أمين "الشؤون الإسلامية": استقرار الوطن ورقيه يضمن للأفراد العيش في أمن وأمان

أكد رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أحمد عجيبة أن بناء الوطن واستقراره ورقيه يعد من الأولويات التي تضمن للأفراد والمجتمعات العيش في أمن وأمان.

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- ولي العهد السعودي: تهديدات إيران ليست ضد المملكة فقط بل العالم أجمع

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الإثنين، إن بلاده تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة الاعتداءات الأخيرة على المملكة والمتمثلة في استهداف منشآات نفطية.

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- وزير الدفاع الأمريكي: تواصلت مع "بن سلمان" حول هجوم أرامكو غير المسبوق

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الإثنين، إنه تحدث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووزير الدفاع العراقي نجاح الشمري حول استهداف منشآت نفطية في السعودية.

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- البرهان يلتقي وزير خارجية فرنسا: تحدي السودان ليس الانتقال لحكم مدني فقط

التقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادي السوداني، بوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في حضور وزير الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله.

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- بوتين: روسيا وتركيا وإيران وضعا أساس الحل في سوريا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده وضعت مع تركيا وإيران أساس الحل الدائم في سوريا.

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