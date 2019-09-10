الجيزة: شفط مياه الصرف بشارع 6 أكتوبر ببولاق الدكرور

الجيزة - أ ش أ:

وجه أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي بولاق الدكرور وهيئة النظافة بالدفع بالمعدات اللازمة لسرعة شفط وكسح المياه من شارع 6 أكتوبر نهاية شارع ناهيا بحي بولاق الدكرور، بعد تلقي محافظة الجيزة عددا من شكاوى المواطنين بشأن وجود طفوحات صرف صحي بالشارع ، مما تسبب صعوبة في حركة المواطنين.

وأوضحت المحافظة - في بيان اليوم - أنه تم إزالة المياه وتمهيد الشوارع أمام حركة المواطنين وسوف يتم المتابعة الدورية للمنطقة للتأكد من عدم تكرار الشكوى.

واستكمالاً لاستجابة محافظة الجيزة لمطالب المواطنين ، وجه راشد حي العمرانية بتركيب أغطية لعدد من البالوعات المكشوفة بعدد من الشوارع ، حفاظا على حياة المواطنين، كما تم توريد وتركيب أغطية مطابق بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بقرية العطف وحدة البليده بمركز ومدينة العياط .