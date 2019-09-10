وزيرة السياحة تعلن تفاصيل شراكات مع 6 مؤسسات عالمية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزيرة السياحة، تفاصيل الشراكات الدولية المتعاقد عليها مع مؤسسات ترويج وتسويق عالمية متخصصة في مجالات متعددة لتكتمل عناصر محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة.

وبحسب بيان اليوم، تتضمن الشراكة مؤسسات: شركة Beautiful Destination العالمية، وشبكة CNN العالمية، وشركة Ctrip الصينية، ومؤسسة Discovery العالمية، ومجموعة إكسبيديا Expedia العالمية، وشركة Isobar.

حضر الحفل جيرمي جونسي مؤسس شركة Beautiful Destination العالمية، و اماندا وانج مدير عام التسويق والمبيعات للوجهات العالمية بمجموعة Ctrip، و اماندا تورنابول نائب الرئيس والمدير العام بمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا بمؤسسة Discovery العالمية، وميريام يونس مدير تطوير الأعمال في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند بمجموعة Expedia العالمية، وطارق الداعوق المدير التنفيذي لشبكة Dentsu Aegis في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتبعها شركة Isobar، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وعدد من كبار المسئولين من مختلف الوزارات والهيئات وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ورؤساء الغرف السياحية الخمسة وبعض قيادات وزارة السياحة، إلى جانب عدد من الإعلاميين والكتاب والشخصيات العامة.

وقدم مسئولو كل شركة عرضا تقديميا عن الشركة وجوانب من شراكتها مع وزارة السياحة.

ومن جانبها أكدت وزيرة السياحة، اعتماد الوزارة على إقامة شراكات متعددة للترويج لمصر بصورة جديدة مما يعطى لآليات الترويج مزيد من المرونة من خلال الاستعانة بالتقنيات والاساليب التسويقية الحديثة، وتطويع المحتوى التسويقي ليتلاءم مع كل سوق سياحي على حدة، ويساهم في فتح أسواق سياحية جديدة، ويجعل الحملات الترويجية أكثر فاعلية في الاسواق المستهدفة.

وأشارت الوزيرة الى أن الهدف من إقامة مثل هذه الشراكات هو جذب شرائح مختلفة من السائحين وتغيير الصورة النمطية للسياحة المصرية أمام العالم لرفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري، وتقديم مصر للعالم بصورة حديثة وعصرية، وإلقاء مزيد من الضوء على ما تتمتع به مصر من تنوع في مقاصدها السياحية المعروفة منها والفريدة، إلى جانب ابراز ما يتمتع به الشعب المصري من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وخلال الحفل تحدثت الوزيرة عن رؤية وزارة السياحة والتى تهدف الي تحقيق تنمية سياحية مستدامة لرفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية، مشيرة الي أن الوزارة تعتمد في حملتها الترويجية لمصر على تحديث آليات الترويح من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والمنصات الرقمية، لتواكب المتغيرات المتلاحقة في قطاع السياحة عالميا، لافتة إلى أن آليات الترويج الحديثة تعتمد علي الحكاية والمكان، وليس علي الصورة فقط؛ مشيرة إلى ان السائح يبحث الآن عن معايشة تجربة جديدة.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على التركيز على الاستعانة بالتقنيات والمنصات الرقمية الهامة لما لها من قدرة كبيرة على جذب شرائح متنوعة من المتابعين لها، خاصة من جيل الشباب الذي اصبح يعتمد على هذه المنصات لتخطيط رحلاتهم ومنها مواقع التواصل الاجتماعي.