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    برلمانية تطالب بسرعة ميكنة الجهاز الإداري للدولة

    12:08 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
    برلمانية تطالب بسرعة ميكنة الجهاز الإداري للدولة

    النائبة غادة عجمي

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    أشادت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، بتوجيه الرئيس السيسي بسرعة اعتماد وتنفيذ خطة الإصلاح الشامل للجهاز الإداري للدولة، مؤكدة أن ميكنة الجهاز وتطوير الخدمات المقدمة من خلاله يساعد في تحسين أدائه.

    وأكدت عجمي في تصريحات اليوم، أن الإصلاح الإداري والمؤسسي لجميع جهات الدولة، يجب أن يكون في أولوبات المرحلة المقبلة، في ضوء أهميته البالغة في الارتقاء بمستوي الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين.

    وأشارت عضو المصريين فى الخارج إلى أهمية وضع معايير للجودة والتقدم الوظيفي في الجهاز الإداري والحوافز وغير ذلك، حتى يتم المساهمة في تطوير العمل وقياس الأداء بجهاز الدولة، مؤكدة أهمية التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين بما يساهم في التيسير عليهم وزيادة كفاءة الأداء الحكومي.

    غادة عجمي مجلس النواب الجهاز الإداري للدولة المصريين في الخارج

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