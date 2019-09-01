بعد وفاة طفل.. طلب إحاطة بشأن بالوعات الصرف الصحي

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزيرا الإسكان والتنمية المحلية، بسبب واقعة وفاة الطفل ياسين بالصرف الصحي.

وقالت عبدالحليم، في طلبها: "نحيط علمكم بوفاة طفل في عمر 4 سنوات نتيجة الإهمال الذي يعاني منه المواطنين من جانب المسئولين بالصرف الصحي إلى أن وصل الأمر بترك بلاعات الصرف الصحي دون غطاء بالأسابيع مما يهدد حياة المواطنين ويتسبب في غرقهم ضحايا للإهمال"، مطالبة بضرورة اتخاذ اللازم للحد من تلك المواقف.