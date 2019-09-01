صحف الكويت تبرز قمة ​السيسي والشيخ صباح الأحمد المرتقبة

الكويت- أ ش أ:

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الأحد، في صدر صفحاتها الأولى، القمة المرتقبة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي - الذي يزور الكويت حاليا - وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقالت صحيفة "السياسة" الكويتية في صدر صفحتها الأولى، تحت عنوان (قمة كويتية – مصرية اليوم)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيعقد جلسة مباحثات رسمية مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، واصفة زيارة الرئيس السيسي للكويت، بأنها زيارة "من الوزن الثقيل".

وأضافت أن المحادثات المصرية – الكويتية التي ستجرى اليوم في قصر بيان على مستوى القياديين أو كبار المسؤولين والوزراء من الجانبين، ستتناول موضوعات في غاية الأهمية، خاصة فيما يتعلق بمستجدات المنطقة، والظروف الحرجة التي تمر بها وزيادة التوترات براً وبحراً.

من جانبها، قالت صحيفة "الأنباء" في المانشيت الرئيسي لها، تحت عنوان (مباحثات قمة بين الأمير والسيسي اليوم)، إن الرئيس السيسي وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، سيعقدان جلسة مباحثات رسمية اليوم، تتناول العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين، وسبل دفعها إلى آفاق أوسع وأرحب، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرضت الصحيفة - بالصور وعلى موقعها بالفيديو - الاستقبال الحافل للرئيس السيسي بمطار الكويت الدولي أمس؛ حيث كان على رأس مستقبليه على أرض المطار، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وكبار مسؤولي الدولة وقادة الجيش والشرطة والحرس الوطني.

بدورها، قالت صحيفة "النهار" في قلب صفحتها الأولى، تحت عنوان (صاحب السمو استقبل السيسي .. والمباحثات الرسمية اليوم)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير الكويت، سيعقدان اليوم جلسة مباحثات رسمية بقصر بيان، تتناول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعدت الصحيفة ملفا كبيرا حول طبيعة العلاقات المصرية – الكويتية، والزيارات المتبادلة بين الرئيس السيسي وأمير الكويت، ومعدلات التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى عدد السائحين الكويتيين الوافدين إلى مصر سنويا، وأهم نتائج أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي عقدت في ديسمر الماضي في الكويت برئاسة وزيري خارجية البلدين، إضافة إلى تقرير منقول عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، حول العلاقات المصرية – الكويتية.

ومن جانبها، قالت "القبس" في مانشيت الصحيفة الرئيسي، (السيسي في الكويت)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل والوفد الرسمي المرافق له إلى الكويت أمس، في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات رسمية مع أمير الكويت، فيما نقلت تقريرا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ.ش.أ) حول تاريخ العلاقات المصرية – الكويتية.

بدورها، قالت صحيفة "الجريدة" في صدر صفحتها الأولى، تحت عنوان (قمة مواجهة التحديات)، إنه وسط ما يحيط بالمنطقة من تهديدات، وأجواء ملبدة تستلزم مواجهتها، استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أمس، الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وصل إلى الكويت في زيارة رسمية هي الثالثة له ، مشيرة إلى عقد جلسة مباحثات رسمية بينهما اليوم بقصر بيان.

وسردت الصحيفة تقريرا نقلا عن (أ.ش.أ)، تناول تاريخ العلاقات المصرية الكويتية في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن أبرز ما ستتضمنه مباحثات الرئيس السيسي وأمير الكويت، بحث تهديدات المنطقة وتنسيق العمل العربي حيالها.

أما صحيفة "الراي"، فأبرزت تحت عنوان (القمة الكويتية المصرية تبدأ من المطار)، استقبال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، للرئيس عبدالفتاح السيسي على أرض مطار الكويت الدولي، بالإضافة إلى ردود أفعال عدد من السياسيين المصريين حول طبيعة وأهمية الزيارة.