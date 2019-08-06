​غدا.. ختام رحلات حج السياحة مستوى "4 و5 نجوم" و تخصيص 5 وعاظ

كتب ـ يوسف عفيفي:

تختتم وزارة السياحة، غدا الأربعاء، سفر حجاج القطاع السياحي لمستوى "أربع وخمس نجوم" على متن رحلات الخطوط الجوية السعودية، وذلك بعد الانتهاء من رحلات سفر "المستوى الاقتصادي"، أمس، على أن تكون أولى رحلات العودة يوم 14 أغسطس الجاري.

وقال أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، لمصراوي، إن رحلات مستوى "أربع وخمس نجوم"، بدأت السبت الماضي، على أن تنتهى رحلات العودة من الأراضي المقدسة مساء الخميس الموافق 5 من سبتمبر المقبل.

وفي سياق متصل، خصصت وزارة السياحة بالتنسيق مع غرفة الشركات السياحية، عدد 5 مشايخ ووعاظ لخدمة وتوعية حجاج برامج المستوى "البري والاقتصادي" البالغ عددهم 24 ألف حاج، خلال أداء المناسك.

ورشحت وزارة الأوقاف ثلاثة مشايخ هم: الدكتور على الله الجمال والدكتور رمضان عبد السميع وعلي عمر، بالإضافة إلى اثنين من دار الإفتاء، وتكون مهمتهم الشرح والتعريف بالمناسك الصحيحة وأحكام الشريعة، بجانب الرد على تساؤلات الحجيج فيما يخص مناسك الحج وأنواع الإحرام، ومراعاة المصلحة العامة اتساقا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله.

ووصل مساء الإثنين الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، رئيس بعثة الحج الرسمية، للأراضي المقدسة، وشدد على ضرورة قيام اللجان المختلفة للجهات الثلاث "القرعة، التضامن، السياحة"، بخدمة الحجاج وتذليل كاف العقبات أمامهم، والتعامل الفوري مع الحالات الصحية الطارئة، وكذا توفير كافة سبل الراحة للحجاج المصريين.

وانطلقت يوم 27 يوليو الماضي، أولى رحلات الحج السياحي للمستوى الاقتصادي"طيران" إلى الأراضي المقدسة لأداء المناسك هذا العام.

وتتابع غرفة عمليات متابعة رحلات الحج بالأراضي المقدسة بكافة المنافذ، وصول ضيوف الرحمن وتسجيل البيانات وأماكن السكن والتأكد من التزام شركات السياحة بتنفيذ البرامج المتفق عليها مع الحجاج.

وتحصل وزارة السياحة على 36 ألف تأشيرة حج، حيث تم تحديد 12 ألف تأشيرة للمستويين البري والاقتصادي، و12 ألف تأشيرة للمستويين 4 و5 نجوم، بحيث يحصل المستوى 4 نجوم على 2900 تأشيرة و8 آلاف و800 تأشيرة للمستوى 5 نجوم.