رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان يدين انفجار معهد الأورام

كتب- محمد نصار:

أعرب محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن إدانته واستنكاره للعمل الإرهابى الخسيس الذي وقع مساء أمس الأحد، فى محيط شارع قصر العينى أمام معهد الأورام، وأسفر عن وفاة 20 وإصابة 47 آخرين.

وجدد "فايق" في بيان اليوم الاثنين، إدانته القوية والقاطعة للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أيا كان مرتكبوه وحيثما ارتكب وأيا كانت أغراضه، مضيفا: "حيث أنه يشكل أفدح الجرائم التى تنتهك حقاً أساسياً من اسمى حقوق الإنسان وهو الحق فى الحياة، وتستهدف سلامة المجتمعات وتقويض الأمن والاستقرار".

وأكد رئيس المجلس أن هذه الأعمال الإرهابية الدنيئة موجهة ضد الشعب المصرى كله، متابعا: "ونحن على ثقة أن هذه الأعمال تزيد المصريين اصطفافا خلف قيادتهم لمواجهة الإرهاب ودحره من جذوره".

وتقدم المجلس القومى لحقوق الإنسان بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.