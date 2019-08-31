بداية من الأحد.. عودة برنامج "الزمالك اليوم" عبر قناة الحدث

كتب- مصطفى علي:

كشف كريم أبو حسين، رئيس تحرير برنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور، أن برنامج الزمالك اليوم سيعود بداية من غد الأحد لقناة الحدث اليوم، وذلك بعد انتهاء التعاقد مع قناة المحور بنهاية شهر أغسطس، مثلما تم الاتفاق بين حسن راتب مالك القناة ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وقال "أبو حسين" لمصراوي، إنه من المقرر أن يستمر بث البرنامج على قناة الحدث حتى ظهور قناة الزمالك الجديدة للنور، ولحين الانتهاء من كافة التجهيزات للقناة يوم 17 سبتمبر الجاري، أي قبل انطلاق بطولة الدوري بأيام قليلة، وقد يستمر البرنامج على "الحدث" حتى نهاية سبتمبر إذا تأخر بث القناة الجديدة لأيام بسبب التجهيزات، وهو الاتفاق الذي تم بالفعل بين مجلس إدارة نادي الزمالك وإدارة قناة الحدث.

يذكر أن برنامج الزمالك اليوم سبق وأن كان يتم بثه عبر قناة الحدث اليوم وتم نقله بعدها لقناة المحور، ثم عاد ليظهر على قناة الرافدين، ثم عاد للمحور مجددا بعد انتهاء فترة إيقافه.