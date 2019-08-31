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    البيئة تنظم ندوات توعية للمزارعين بالقليوبية استعدادا لموسم قش الأرز

    03:35 م السبت 31 أغسطس 2019
    البيئة تنظم ندوات توعية للمزارعين بالقليوبية استعدادا لموسم قش الأرز

    قش الأرز

    القاهرة- أ ش أ:

    نظم فرع وزارة البيئة بالقاهرة الكبرى عددا من الندوات واللقاءات التوعوية بمحافظة القليوبية؛ استعدادا لموسم قش الأرز، حيث تم تنفيذ 3 لقاءات توعوية وندوتين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة تكثيف عمليات رفع وعي المواطنين وتحفيزهم على المشاركة في جهود الوزارة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

    وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم السبت، أن اللقاءات تناولت موضوعات حول أضرار حرق قش الأرز لتوعية المزارعين والفلاحين قبل الحصاد والتجميع؛ لمنع حدوث أي حرائق للمخلفات الزراعية، وكيفية التعامل الأمثل مع المخلفات الزراعية.. وخلال الندوات تم التعريف بمجهودات وزارة البيئة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

    وأشار البيان إلى أن الندوات تضمنت أيضا أهمية دور الشباب في الحفاظ على البيئة من خلال المساهمة في نشر الوعي بين المزارعين بكيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية (قش الأرز) عن طريق عمل أسمدة عضوية وأعلاف الحيوانات.​

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    قش الأرز وزارة البيئة القليوبية

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