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    محافظ القاهرة: معارض مستلزمات المدارس توفر الأدوات المطلوبة بأسعار التكلفة

    03:40 م السبت 31 أغسطس 2019
    محافظ القاهرة: معارض مستلزمات المدارس توفر الأدوات المطلوبة بأسعار التكلفة

    اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

    القاهرة- أ ش أ:

    أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال، أنه يوجد معرض لبيع مستلزمات المدارس على الأقل بكل حي وذلك لتوفير الأدوات المدرسية للطلاب بمناسبة استقبال العام الدراسي الجديد والتخفيف عن كاهل المواطن البسيط.

    وقال المحافظ - خلال جولته التفقدية، اليوم السبت، لعدد من معارض بيع الأدوات المدرسية التي تقيمها المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة - أن المض توفر الأدوات المطلوبة بأسعار مناسبة وخامات جيدة حيث تنافس كبار التجار والمستوردين بتوفيرها بأسعار التكلفة مباشرة بدون أي تحميل أرباح على أسعار المنتجات..مشيرا إلى ن المعارض توفر مستلزمات الدراسة من أدوات مدرسية وأحذية وأزياء مدرسية ورياضية بأسعار مناسبة بتخفيضات كبرى عن مثيلاتها بالأسواق .

    وتفقد المحافظ المعارض المقامة بجوار سور الحديقة الدولية بمدينة نصر والزاوية الحمراء بحديقة الزاوية وحديقة الترعة بالساحل.​

    هذا المحتوى من

    Asha
    خالد عبد العال معارض مستلزمات المدارس الأدوات المدرسية العام الدراسي الجديد
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