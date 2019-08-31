"قوى النواب" تشيد بحملة الداخلية لضبط مروجي المخدرات بالأندية

كتبت - ميرا إبراهيم:

أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحملة وزارة الداخلية التي أطلقتها مؤخرًا بمحيط النوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ومصايف المحافظات الساحلية لضبط المترددين من مروجي المواد المخدرة بكافة أنواعها.

وأكدت "عطوة" في بيان اليوم السبت، أن جهود الحملة ساهمت في حماية الشباب ورواد هذه الأندية وحفظ الأمن بمحيط تلك الأندية، خاصة في ظل أنها أصبحت مرتعًا لتجارة المخدرات واختفاء الخارجين عن القانون، خاصة في المناطق النائية.

وأشارت النائبة إلى دور الحملة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في ضبط العديد من الخارجين عن القانون ومنع تجارة المخدرات بالقرب من مراكز الشباب والأندية.