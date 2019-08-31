وزير الري: موسم "أقصى الاحتياجات" مر بنجاح.. وفيضان النيل حول المتوسط

كتب - محمد مسعد:

قال وزير الموارد المائية والري، إن موسم أقصى الاحتياجات المائية مر بأقل عدد من الشكاوى، وأنه جاري حاليًا الإستعداد الجاد لموسم السيول.

وفيما يتعلق بالفيضان، أكد وزير الري، في تصريحات صحفية على هامش افتتاحه لدورة تدريبية لتدريب متدربين من ١٥ دولة إفريقية على استخدامات المياه، أن معدلات الأمطار حول المتوسط حتى الآن وننتظر لنهاية شهر سبتمبر للحكم على الفيضان بشكل أدق وجارى أعمال المتابعة الدقيقة على مدار الساعة من كل أجهزة الوزارة.

وانطلق صباح السبت البرنامج التدريبي على مدار 10 أيام خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 9 سبتمبر، لـ17 متدرب يمثلون (15) دولة أفريقية ناطقة باللغة الفرنسية وهم (الجزائر - بوركينا فاسو - تشاد - الكاميرون - الكونغو برازافيل - الكونغو الديمقراطية - كوت ديفوار - جيبوتى - الجابون - جامبيا - مالي - رواندا - توجو - تونس - مدغشقر)، ويُعد هذا البرنامج ضمن فعاليات التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية والري من جهة والصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الإفريقية بجامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقى من جانب آخر.

وأشار السفير محمد شريف كورطة نائب الأمين العام للصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية، إلى إستمرار دعم الصندوق للأشقاء بالدول الأفريقية ولاسيما هذا البرنامج التدريبى الذى يتم تقديمه لعدد 17 متدرب من 15 دولة ناطقة بالفرنسية والذى يُعد احد أهم الآليات الفاعلة والداعمة في مجال تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمياه ونُظم الري والزراعة في أفريقيا.

وأعرب موري اجبونلاهور ممثل الاتحاد الإفريقى عن سعادته وتقدير الاتحاد للتعاون المثمر مع الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية ووزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع التدريب وما يقدمه من برامج تدريبية متنوعة تتسق مع قضايا المياه فى افريقيا ورسم السياسات التى تضمن استمرار التعاون المستقبلى بين دول القارة من خلال بناء القدرات الفنية لأبناء القارة ودمجهم ضمن منظومة مجابهة التحديات المائية بالقارة.