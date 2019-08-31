"طاقة النواب": شباب البترول يستحقون ثقة القيادة السياسية

كتب - أحمد علي:

قال النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الاتفاقيات الأربعة التي وقعتها وزارة البترول مع عدد من شركات البترول العالمية العاملة في مصر لتدريب كوادر الإدارة الشابة والمتوسطة، ستساهم في تصعيد الشباب الواعد داخل قطاع البترول في مختلف المواقع داخل جميع الشركات والهيئات التابعة للوزارة.

وأشاد "السويدي" في بيان السبت، بتصريحات وزير البترول، التي أكد فيها أن هذه الاتفاقيات تعد ترجمة فعلية للتوجه الحالي لقطاع البترول لإعداد وتأهيل الكوادر الشابة للقيادة ومنحهم فرص للتقدم واثبات جدارتهم وتأكيده على أهمية هذا التوجه في الفترة الحالية والتي تشهد تنفيذ قطاع البترول لمجموعة متنوعة من المشروعات الكبرى بإستثمارات ضخمة.

كما أشاد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتأكيد وزير البترول بأن مشروع تطوير وتحديث القطاع يستهدف الاستثمار في الكوادر البشرية و العقول الشابة المتميزة ويعمل على تحقيق ذلك من خلال برامج تدريب متكاملة، مؤكدًا أن لجنة الطاقة والبيئة تؤيد وتساند هذا الاتجاه داخل قطاع البترول تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتصعيد الشباب في المواقع القيادية.

وأكد أن اللجنة تتابع عن كثب القرارات التي أصدرها وزير البترول، خلال الفترة الماضية بتصعيد عدد من الكفاءات الشبابية داخل قطاع البترول والذين اثبتوا أنهم يستحقون ثقة القيادة السياسية فيهم، خاصة انهم أكدوا تحملهم للمسئولية وتحقيق النجاح في مواقعهم القيادية داخل شركات قطاع البترول.