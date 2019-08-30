"التذكرة وثيقة تأمين".. 20 ألف جنيه تعويض عند الإصابة داخل مترو الأنفاق

كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلنت شركة إدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تذكرة المترو التي يمتلكها الراكب، تعد ضمانة حقيقية لصرف تعويض عند تعرضه لحادث داخل المحطات.

وقالت الهيئة، في بيان، إنه بموجب التذكرة، يدخل الراكب ضمن التغطية التأمينية من مترو القاهرة، بالتعاون مع مجموعة التأمين بمبلغ يصل لـ20 ألف جنيه ضد جميع الإصابات الجسمانية التي قد تصيبك نتيجة حادث للمترو.

وتتضمن التغطية التأمينية، كل حالات الوفاة أو العجز نتيجة لوقوع حادث للراكب بسبب المترو، فإذا وقع حادث يلزم على الراكب اتباع الآتي:

- تحرير محضر شرطة يثبت الواقعة، والتقدم إلى مجموعة التأمين.

- صورة رسمية من محضر الشرطة الذي يثبت الحادث، وعدم وجود شبهة جنائية.

- التقرير الطبي النهائي في حالة الإصابة.

- إعلام الوراثة وصورة رسمية من شهادة الوفاة.

واستبعدت شكة المترو الحالات الآتية من مطالب التعويض، منها:

- المرور من الأماكن غير المخصصة للعبور.

- الركوب بين وحدات المترو.

- تعاطي المخدرات أو الخمور.

- الانتحار أو تعمد الإصابة.

وناشدت شركة مترو الأنفاق، المتضرر عدم الاستعانة بأي وسطاء، مؤكدة أن حق المتضرر مقرر بموجب هذه الوثيقة.